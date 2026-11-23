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वाराणसी: शादी के बाद वर-वधू ने गंगा पूजन के लिए घाटों पर पहुंचना शुरू किया; VIDEO

किशन चौबे

Updated Mon, 23 Nov 2026 01:57 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 01:57 PM IST







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शादी के बाद गंगा पूजन की परंपरा निभाने के लिए वर-वधू घाटों पर पहुंच रहे हैं। देव दीपावली के अवसर पर घाटों पर गंगा पूजन करने वालों की भीड़ नजर आई। ... और पढ़ें

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