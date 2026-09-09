दुर्गाकुंड मंदिर में तीन दिवसीय संगीत समारोह, भक्तों ने किए दर्शन-पूजन

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दुर्गाकुंड मंदिर में मां दुर्गा के वार्षिक संगीतमय शृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय संगीत समारोह मंगलवार से शुरू हुआ। इस दौरान सुबह से देर रात तक भक्तों का रेला लगा रहा। दर्शन- पूजन के लिए भक्त घंटों कतार में खड़े रहे। संगीत समारोह में देश के कई शास्त्रीय संगीतज्ञ, लोकगायक और नर्तक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समारोह का शुभारंभ मंगलवार को पारंपरिक वादन और शास्त्रीय संगीत से हुआ। इसमें पं. जवाहर लाल के शहनाई वादन से संगीत समारोह की शुरुआत हुई।

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