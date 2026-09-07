{"_id":"6a9e92f525e4982cfb0af507","slug":"video-shreya-upadhyay-murder-case-accused-vivek-chaubey-arrested-in-police-encounter-in-varanasi-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रेया उपाध्याय हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में राजातालाब थाना क्षेत्र के चर्चित श्रेया उपाध्याय हत्याकांड के मुख्य आरोपी विवेक चौबे को पुलिस ने जगतदेवपुर के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी है, जिससे वह घायल हो गया। उसके पास से एक अवैध देशी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।

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