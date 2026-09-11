नकाबपोश बदमाशों का आतंक: महिला के गले पर कट्टा लगाकर दबाया गला, तीन घरों में धावा बोल लाखों की लूट

वाराणसी जिले में जंसा थाना क्षेत्र के भतसार जोगीवीर पाही गांव में बीती रात लूटपाट हुई। नकाबपोश बदमाशों ने तीन घरों को निशाना बनाया। उन्होंने 30 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के आभूषण लूट लिए। बदमाशों ने असलहे से लैस होकर वारदात को अंजाम दिया। चंद्रिका प्रसाद मास्टर के मकान में अंजना देवी पर कट्टा सटाकर गला दबाया। बदमाशों ने एक कमरे का ताला तोड़कर पांच हजार रुपये नकद और आभूषण लूटे।

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