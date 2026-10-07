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शिंजो आबे को याद कर रो पड़ीं पत्नी आकिए आबे, काशी में फोटो गैलरी का किया लोकार्पण

Pragati Chand

Updated Wed, 07 Oct 2026 04:01 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 04:01 PM IST







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जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी आकिए आबे बुधवार को काशी दौरे पर हैं। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिंजो आबे की याद में उन्होंने एक फोटो गैलरी का लोकार्पण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान पति को याद कर आकिए आबे मंच पर ही रो पड़ीं। उनको भावुक होते देख सभी लोग गमगीन हो गए। ... और पढ़ें

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