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सेवा संकल्प यात्रा में ऑनलाइन जुड़े पीएम मोदी, राष्ट्र के नाम किया संबोधन

Pragati Chand

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:49 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:49 AM IST







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वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में यात्रियों को तिलक लगाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। ... और पढ़ें

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