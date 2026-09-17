लोलार्क कुंड में स्नान से पहले किया गया डमरू वादन

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लोलार्क षष्ठी पर लोलार्क कुंड में स्नान से पहले डमरू वादन किया गया। बता दें कि लोलार्क कुंड में स्नान के लिए काशी में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि लोलार्क षष्ठी पर यहां स्नान करने से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इसी कामना के साथ लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

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