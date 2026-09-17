पीएम मोदी का जन्मदिन: काशी में 10 नदियों के जल से होगा बाबा का अभिषेक, हर बूथ पर जलेंगे 200 दिये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से काशी में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता जन्मदिन की शाम प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 200 आशीर्वाद के दीये जलाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वडनगर के लिए रवाना करेंगे।

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