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VIDEO: महापौर ने खुद भरी जनगणना की जानकारी, 16 नवंबर से घर बैठे कर सकेंगे स्व-गणना

किशन चौबे

Updated Mon, 16 Nov 2026 01:39 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 01:39 PM IST







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महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सिगरा स्थित आवास पर ऑनलाइन स्व-गणना कर डिजिटल जनगणना का शुभारंभ किया। 16 से 30 नवंबर तक नागरिक पोर्टल पर परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन और जनगणना करेंगे। ... और पढ़ें

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