{"_id":"6aab9b2775ee01acdd0b440b","slug":"video-lord-vishwakarma-puja-celebrated-with-devotion-and-enthusiasm-at-bareka-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेका में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के बनारस रेलवे कारखाना (बरेका) में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की गई। यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। रेल कारखाने के विभिन्न शॉप में भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजन किया गया। इस पूजा कार्यक्रम में बरेका के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बनारस रेल इंजन कारखाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुला रहा। इस दौरान रेलकर्मियों के परिजनों को भी पूजनोत्सव देखने का अवसर मिला। रेलवे पुलिस के जवान डिजिटल पास की जांच कर सभी को अंदर जाने दे रहे थे। मुख्य पूजा में बरेका के महा प्रबंधक नरेशपाल सिंह ने भाग लिया। उन्होंने सभी रेलकर्मियों के सुख-समृद्धि की कामना की। साथ ही कार्यस्थल की उन्नति के लिए भी प्रार्थना की गई। कारखाने की विभिन्न मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल पर विशेष पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ।

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