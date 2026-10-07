काशी में 500 सेवा संकल्प यात्रियों का तिलक लगाकर भव्य स्वागत

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वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वागत होना है। इसके लिए बुधवार की सुबह से संकल्प यात्रियों का जमावड़ा कार्यक्रम स्थल पर होने लगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में यात्रियों को तिलक लगाया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे।

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