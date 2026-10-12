अपराजिता में छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर, VIDEO

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आर्य महिला इंटर कॉलेज में अमर उजाला की ओर से आयोजित अपराजिता अभियान के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के गुर सिखाए गए। छात्राओं ने प्रशिक्षण में उत्साह के साथ भाग लिया। इसका उद्देश्य उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।

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