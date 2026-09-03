काशी में गंगा और वरुणा उफान पर, मणिकर्णिका की गलियों में चल रही नाव;VIDEO

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गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर ने बुधवार को शहर से लेकर गांवों तक चिंता बढ़ा दी। गंगा शाम चार बजे 70.42 मीटर पर पहुंच गई, जो चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। दूसरी ओर, वरुणा के तटवर्ती इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। हिदायत नगर और तालीमन नगर में कई घरों में पानी घुस गया, जबकि नक्खी घाट और दीनदयालपुर के राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की संख्या बढ़ती गई। उधर, मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने के कारण छतों पर दाह संस्कार किए जा रहे हैं। ऐसे में लोग नाव से शव लेकर पहुंच रहे हैं।

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