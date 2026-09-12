महाकाव्य श्रीरामायण कथा: इस बार पर्दे पर फुला नहीं स्लिम-फिट रावण, शरीर से ज्यादा विद्वता; काशी पहुंचे कलाकार

इंस्पेक्टर अविनाश का अर्जुन मरा या नहीं अगले साल पता चलेगा

इंस्पेक्टर अविनाश की अगली कड़ी जल्द ही आने वाली है। अहलावत के किरदार पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं इसका भी पता नहीं है। सीजन वहीं पर खत्म हो जाता है जब देवी के रोल में अभिमन्यु ने पेट में छुरा भोक दिया था। हालांकि इंस्पेक्टर अविनाश का सस्पेंस अगले साल सामने आ ही जाएगा।



अब तो नहीं सुनाई देती कि गंगा में गंदगी है

रजनीश ने कहा कि 2015 में डायरेक्ट इश्क फिल्म शूट करने बनारस आया और 2019 में मुश्किल फिल्म बनाई तो तब तक बनारस ऐसा नहीं था लेकिन अब अलग दिख रहा है। सड़कें और सफाई काफी बढ़ चुकी है। गंगा की गंदगी की बात अब नहीं सुनने को मिलती। पीएम मोदी और सीएम योगी को इसका श्रेय जाता है क्योंकि मंदिर और आध्यात्म को बढ़ावा देने के साथ ही विकास और सफाई का अभियान भी चलाया। इंदौर और भोपाल की तरह से बनारस को भी साफ-सफाई में गिना जा रहा है। भारत के सभी धार्मिक शहरों में ये अभियान चल रहा है।