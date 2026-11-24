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वाराणसी में देव दीपावली की अद्भुत छठा दिखने लगी है, बनारस के घाटों पर मिट्टी के दिए सजने लगे हैं, मिट्टी के दीयों से अलग- अलग आकृति बनाई जा रही है। वहीं घाटों के सीढ़ियों पर दिए सजाए जा रहे हैं। कहीं ओम, तो कहीं स्वास्तिक की आकृतियां बनाई जा रही हैं। लाखो की संख्या में आए पर्यटक इन दीयों को पूरे भक्ति भाव से सजा रहे हैं। शाम को दीप प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा और पूरे 84 घाट दीपक से रोशन होंगे। श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, जो दूर दराज से आकर यहां आकर देव दीपावली के इस अलौकिक छठा में शामिल हो रहे हैं।

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