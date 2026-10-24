काशी पहुंचे सीएम योगी, काल भैरव मंदिर में किए दर्शन, VIDEO

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को काशी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन-पूजन करने का कार्यक्रम रहा। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए।

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