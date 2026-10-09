सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय से नशामुक्ति और युवा-जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई

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प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय आह्वान पर गुरुवार, 08 अक्तूबर 2026 को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत' संकल्प अभियान के तहत साइकिल यात्रा निकाली गई। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य नशामुक्ति और युवा-जागरूकता का सशक्त संदेश देना था।

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