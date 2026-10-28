मणिकर्णिका घाट पर मारपीट व हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, VIDEO

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मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में आए लोगों से मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में चौक पुलिस ने वांछित आरोपी शनि चौधरी उर्फ मोदी (19) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे 27 अक्टूबर को गंगा महल घाट के पास से पकड़ा। मामले में आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला के अनुसार, नौ अक्टूबर को अंतिम संस्कार में आए एक युवक को लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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