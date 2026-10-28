आईआईटी बीएचयू: 15वें दीक्षांत समारोह में मिलेंगी 2048 उपाधियां, कुमार मंगलम बिरला होंगे चीफ गेस्ट; प्राइज भी

आईआईटी बीएचयू में 31 अक्तूबर को स्वतंत्रता भवन में 15वां दीक्षांत समारोह होगा। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला मुख्य अतिथि होंगे, जो कि 62 टॉपर्स को 125 मेडल देकर सम्मानित करेंगे। साथ में बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष डॉ. कोटा हरिनारायण, निदेशक प्रो. अमित पात्रा और पहली बार बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी भी रहेंगे।

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समारोह में कई स्रातक, परास्रातक और पीएचडी सहित छह कटेगरी में कुल 2,048 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। बुधवार को संस्थान में आयोजित प्रेसवार्ता में निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने दीक्षांत समारोह की प्रमुख विशेषताओं, उपाधियों के विवरण, मेडल और पुरस्कारों के साथ ही समारोह में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों की जानकारी दी।