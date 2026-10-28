एमएलसी चुनाव: चाैथे राउंड में 7195 वोट से आशुतोष सिन्हा आगे, भाजपा नेताओं ने पुलिस से की धक्कामुक्की
वाराणसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना के चाैथा राउंड पूरे होने के बाद सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा करीब 7195 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहड़िया मंडी स्थित मतगणना स्थल पर बंडलिंग पूरी होने के बाद गिनती शुरू हुई। आशुतोष सिन्हा ने प्रशासन पर मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की।
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वाराणसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना के चौथे राउंड की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को 22,599 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह को 15,404 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह आशुतोष सिन्हा 7,195 वोटों से आगे चल रहे हैं।
चौथे राउंड के नतीजों के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर स्पष्ट हो गया है। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थक परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं। अगले राउंड की मतगणना के बाद मुकाबले की स्थिति में बदलाव हो सकता है। अंतिम परिणाम सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद घोषित किया जाएगा।
वहीं, पहड़िया स्थित नवीन फल मंडी के गेट नंबर तीन, आवास विकास कॉलोनी के पास भाजपा समर्थकों को काउंटिंग स्थल की ओर जाने से रोक दिया गया। इस दौरान समर्थकों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्कामुक्की हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया।
इससे पहले बुधवार सुबह सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने प्रशासन पर मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि दो राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है। मतगणना के संबंध में डिस्प्ले भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की।
इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्का हंगामा भी किया। इसके बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर वोट की सूची अपलोड की। इसके बाद सपा कार्यकर्ता शांत हुए।
एमएलसी शिक्षक पर बने लाल बिहारी
प्रशासन की ओर से अभी परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं, स्नातक एमएलसी सीट की मतगणना जारी है। शिक्षक एमएलसी सीट पर प्रथम अधिमान के मतों की गणना पूरी होने के बाद सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव बढ़त में हैं।
विवरण पत्र के अनुसार, शिक्षक सीट पर 22943 वैध मत मिले, जबकि 1441 मत निरस्त किए गए। प्रथम अधिमान के मतों में लाल बिहारी यादव को 10958 और भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को 6060 मत मिले हैं।
प्रत्याशियों में डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह को 3111, धर्मेंद्र कुमार यादव को 1088, सुधांशु शेखर त्रिपाठी को 533, चेतनारायण दुबे को 450, संजय राय निष्पक्ष को 301, डॉ. कपिल अस्थाना को 152, अक्षय सिंह को 108 और देव नारायण सिंह को 108 मत मिले हैं। पहले चक्र में लाल बिहारी यादव को 6941, प्रमोद कुमार मिश्रा को 3005, डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह को 1696, धर्मेंद्र कुमार यादव को 626, सुधांशु शेखर त्रिपाठी को 303, चेतनारायण दुबे को 271, डॉ. कपिल अस्थाना को 129, संजय राय निष्पक्ष को 93, अक्षय सिंह को 25 और देव नारायण सिंह को 55 मत मिले।
दूसरे चक्र में लाल बिहारी को 4017 और प्रमोद मिश्रा को 3055 मत मिले। दोनों चक्रों को जोड़ने पर आंकड़े सामने आए। वहीं, स्नातक सीट पर मतपत्रों की बंडलिंग और गणना का काम देर रात तक जारी रहा।