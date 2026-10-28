आजमगढ़: दो बच्चों के साथ ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, तीनों की शिनाख्त नहीं; इधर-उधर बिखरे अवशेष

सूचना मिलने पर रानी की सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर मृतकों की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि महिला और दोनों बच्चों की पहचान हो सके। हालांकि, देर तक उनकी पहचान से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आई थी।



रानी की सराय थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।



फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तीनों मृतकों की पहचान करना है। पहचान होने के बाद उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाने और घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि जांच और शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है।