आजमगढ़: दो बच्चों के साथ ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, तीनों की शिनाख्त नहीं; इधर-उधर बिखरे अवशेष
सराय रानी रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ताप्ती गंगा ट्रेन की चपेट में आने से महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र चार से पांच साल बताई जा रही है। तीनों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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आजमगढ़ में रानी की सराय थाना क्षेत्र के सराय रानी रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर ताप्ती गंगा ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। देर तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी।
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ताप्ती गंगा ट्रेन के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। मृतकों में एक महिला और दो छोटे बच्चे शामिल हैं। दोनों बच्चों की उम्र करीब चार से पांच साल बताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुट गई। तीनों शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण उनकी पहचान करने में परेशानी आ रही है।
माैके पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलने पर रानी की सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर मृतकों की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि महिला और दोनों बच्चों की पहचान हो सके। हालांकि, देर तक उनकी पहचान से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आई थी।
रानी की सराय थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तीनों मृतकों की पहचान करना है। पहचान होने के बाद उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाने और घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि जांच और शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है।