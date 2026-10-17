वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, VIDEO

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एसआईआर के नाम पर हुई वोट चोरी के विरोध में कचहरी के शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा कि भाजपा सरकार लगातार ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रही है। ज्ञानेश के खिलाफ वोट चोरी के आरोप जो लगे हैं, उसका जवाब देना चाहिए।

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