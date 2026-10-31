{"_id":"6ae5bd465794d09a620f6388","slug":"video-car-struck-trailer-audi-turn-project-personnel-narrow-escape-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"औड़ी मोड़ पर ट्रेलर की चपेट में आई कार, बाल-बाल बचे परियोजना कर्मी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
औड़ी मोड़ पर ट्रेलर की चपेट में आई कार, बाल-बाल बचे परियोजना कर्मी; VIDEO
अनपरा थाना क्षेत्र के औड़ी मोड़ के पास शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। राजेंद्र एचपी पेट्रोल पंप के समीप अचानक मुड़ रहे ट्रेलर की चपेट में आने से निजी परियोजना कर्मी की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। दुर्घटना में किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।