Video: सीतापुर में शराब पीने के बाद हुआ विवाद, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या

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मिश्रिख के जालेपारा गांव में शराब पीने के बाद हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान राममूर्ति (40) के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शराब के नशे में शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने राममूर्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के संबंध में अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं। सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।

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