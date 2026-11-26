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Video: सीतापुर में भाजपा नगर अध्यक्ष के घर चोरी, 20 लाख के जेवर और नकदी गायब
बिसवां नगर में चोरों ने भाजपा की वर्तमान नगर अध्यक्ष रजनी गुप्ता के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और एक लाख रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए।
मामला बिसवां नगर के मोहल्ला शंकरगंज का है। यहां पूर्व सभासद एवं पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता के घर चोरी की घटना हुई है। उनकी पत्नी रजनी गुप्ता वर्तमान में भाजपा की नगर अध्यक्ष हैं।
पंकज गुप्ता के अनुसार, बुधवार 25 नवंबर को वह परिवार के साथ अपने छोटे भाई की ससुराल में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने नानपारा, बहराइच गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को निशाना बना लिया।
गुरुवार सुबह करीब चार बजे जब वह परिवार के साथ वापस घर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर कमरों में रखी अलमारियों और लॉकर के ताले भी टूटे पड़े थे। सामान बिखरा देखकर उन्होंने जांच की तो करीब 20 लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये की नकदी गायब मिली।
घटना के बाद पीड़ित पंकज गुप्ता ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने और चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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