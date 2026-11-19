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सीतापुर के मछरेहटा क्षेत्र में एक आलू लदी डीसीएम ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक गोरिया सेंटर के पास जाकर पलट गया। हादसे मैं कई लोग चोटिल हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार एक आलू लगा ट्रक मछरेहटा से होकर गुजर रहा था। कस्बे में ही उसने एक कार को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार में डीसीएम वहां से आगे बढ़ा और आदिलपुर चौराहे के पास खड़े एक ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में बैठी सवारियां गंभीर रूप से चोटिल हो गई। इसके बाद डीसीएम ने चौराहे से कुछ कदम आगे एक कार को टक्कर मारी वह कर अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। इसके बाद डीसीएम गोरिया सेंटर के पास आकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है। डीसीएम चालक मौके से भाग गया है।

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