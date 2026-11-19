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एसपी अंकुर अग्रवाल ने दिनेश प्रकाश पांडेय को कोतवाली नगर से लहरपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, जबकि राजेश पाठक वीआईपी प्रकोष्ठ से कोतवाली नगर भेजे गए हैं। श्यामदास वर्मा को मिश्रिख से मछरेहटा, राकेश कुमार गुप्ता को रामपुर मथुरा में ही निरीक्षक अपराध से प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। प्रदीप कुमार सिंह को मिश्रिख से खैराबाद और दुर्गा प्रसाद शुक्ला को चौकी कचनार से मिश्रिख का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है।गैर जनपद स्थानांतरित होने वालों में लहरपुर के प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह, मछरेहटा के इतुल चौधरी, रामपुर मथुरा के मुकेश वर्मा, कोतवाली देहात के अमर सिंह और खैराबाद के अनिल कुमार सिंह शामिल हैं। इनके अलावा मालती देवी, अनिल कुमार सिंह, राकेश सिंह, अखिलेश कुमार यादव, भानु प्रताप सिंह, अनूप कुमार शुक्ला, चंद्रभान यादव, अनुपम नीरज, दीपक कुमार राय और महिला थानाध्यक्ष मधु यादव को भी गैर जनपद के लिए कार्यमुक्त किया गया है।उपनिरीक्षक यज्ञपाल वर्मा को यातायात नगर क्षेत्र प्रभारी से कोतवाली देहात का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, मिशन शक्ति प्रभारी स्वाति चतुर्वेदी को महिला थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एसआई सुरेंद्र कुमार यादव को यातायात क्षेत्र दक्षिणी, नवनीत कुमार मिश्रा को यातायात क्षेत्र नगर और महिला आरक्षी ममता त्यागी को बिसवां से महिला थाना स्थानांतरित किया है।