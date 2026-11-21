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सीतापुर में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को मताधिकार से जोड़ने के उद्देश्य से जिलेभर के मतदान केंद्रों पर दो दिवसीय विशेष मतदाता पंजीकरण एवं संशोधन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए गए पोलिंग बूथों पर आयोजित इन कैंपों में मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। कहीं लोग मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम तलाशते नजर आए तो कहीं नाम एवं अन्य विवरणों में संशोधन के लिए आवेदन करते दिखाई दिए।

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