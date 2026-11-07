{"_id":"6aef451834a28398ac06b319","slug":"video-satapara-shayamanatha-taratha-75-hajara-thaya-va-ljara-lita-sa-haaa-jagamaga-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर: श्यामनाथ तीर्थ 75 हजार दीयों व लेजर लाइट से हुआ जगमग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीतापुर: श्यामनाथ तीर्थ 75 हजार दीयों व लेजर लाइट से हुआ जगमग
शहर के प्रसिद्ध श्यामनाथ मंदिर में छोटी दिवाली पर 75 हजार दीयों की दीपमाला सजी तो अलौकिक छटा नजर आई। लेजर लाइट की रंग-बिरंगी रोशनी ने इसमें चार चांद लगा दिए। दीयों की टिमटिमाहट व लेजर लाइट से यहां का दृश्य भव्य व दिव्य दिखाई दिया। श्यामनाथ तीर्थ के इस अद्भुत, अलौकिक व अविस्मरणीय नजारे का गवाह बनकर हर कोई उत्साहित दिखाई दिया।
हर साल की तरह इस बार भी श्यामनाथ तीर्थ में दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान तीर्थ परिसर में 75 हजार दीप प्रज्जवलित किए गए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तीर्थ प्रांगण में बने अलग-अलग ब्लाकों में दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की।
मनमोहक ढंग से सजे प्रांगण में आरती के बाद लेजर लाइट के माध्यम से रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां प्रसारित की गईं तो लोग रोमांचित नजर आए। हर कोई इस भव्य नजारे को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, पालिकाध्यक्ष नेहा अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल, नमींद्र अवस्थी, विपुल सिंह, अमन सिंह आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।