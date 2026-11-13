{"_id":"6af674cb2ffb9f13a707960c","slug":"video-satapara-lharapara-bhathafara-maraga-para-bhashhanae-saugdhaka-hathasa-bika-savara-tha-lga-ka-mata-eka-gabhara-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर: लहरपुर-भदफर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लहरपुर-भदफर मार्ग पर ग्राम किशुनपुर के निकट बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार टाटा मैजिक और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गए। दुर्घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुलताजपुर निवासी विनोद कुमार (52), हरेराम (32) और छोटक्कन (40) बृहस्पतिवार देर रात एक ही बाइक से ग्राम मिदनिया से रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम किशुनपुर के पास सामने से आ रही टाटा मैजिक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक और टाटा मैजिक दोनों सड़क किनारे खाई में पलट गए। हादसे के बाद टाटा मैजिक चालक मौके से फरार हो गया।

... और पढ़ें