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सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के काजी कमालपुर इलाके में हुए हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई। दोनों साइकिल पर सवार होकर दवा लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ई-रिक्शा और डीसीएम की आपसी भिड़ंत की चपेट में आ गए। बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। अल्लीपुर गांव निवासी लल्लेश शुक्ला (50) पुत्र छोटेलाल शुक्ला अपनी बहू वंदना (35) पत्नी अनिल बाजपेई को साइकिल पर बैठाकर दवा लेने के लिए निकले थे। दोनों जैसे ही काजी कमालपुर इलाके में पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इसी बीच, ई-रिक्शा के ठीक पीछे आ रहे एक अनियंत्रित डीसीएम ने भी ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। दो वाहनों की इस जबरदस्त भिड़ंत के चलते ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे साइकिल सवार ससुर और बहू के ऊपर पलट गया। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया जहां बृहस्पतिवार सुबह दोनों की मौत हो गई।

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