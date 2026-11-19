{"_id":"6afebd6b039262a3290ee4be","slug":"video-satapara-imalya-saltanapara-thana-kashhatara-ka-kaja-kamalpara-ilka-ma-hae-hathasa-ma-sasara-oura-bha-ka-mata-ha-gaii-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के काजी कमालपुर इलाके में हुए हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के काजी कमालपुर इलाके में हुए हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई।
सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के काजी कमालपुर इलाके में हुए हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई। दोनों साइकिल पर सवार होकर दवा लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ई-रिक्शा और डीसीएम की आपसी भिड़ंत की चपेट में आ गए। बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
अल्लीपुर गांव निवासी लल्लेश शुक्ला (50) पुत्र छोटेलाल शुक्ला अपनी बहू वंदना (35) पत्नी अनिल बाजपेई को साइकिल पर बैठाकर दवा लेने के लिए निकले थे। दोनों जैसे ही काजी कमालपुर इलाके में पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इसी बीच, ई-रिक्शा के ठीक पीछे आ रहे एक अनियंत्रित डीसीएम ने भी ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। दो वाहनों की इस जबरदस्त भिड़ंत के चलते ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे साइकिल सवार ससुर और बहू के ऊपर पलट गया। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया जहां बृहस्पतिवार सुबह दोनों की मौत हो गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।