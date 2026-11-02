{"_id":"6ae85534e67c674a6201fd28","slug":"video-fighting-from-treatment-to-investigation-in-sitapur-district-hospital-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में जिला अस्पताल में इलाज से लेकर जांच तक मारामारी, मरीजों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीतापुर में जिला अस्पताल में इलाज से लेकर जांच तक मारामारी, मरीजों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार
सीतापुर में जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच इलाज से लेकर जांच तक की व्यवस्था प्रभावित नजर आ रही है। ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं, वहीं पैथोलॉजी और अन्य जांच केंद्रों पर भी भीड़ के चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों को एक से दूसरे काउंटर तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद मरीजों को जांच कराने के लिए भी कतार में लगना पड़ रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को इस दौरान विशेष परेशानी उठानी पड़ रही है। कई मरीजों का काफी समय पर्चा बनवाने, डॉक्टर को दिखाने और जांच की प्रक्रिया पूरी करने में बीत रहा है।
मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में भीड़ के चलते समय पर उपचार और जांच कराना मुश्किल हो रहा है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को बेहतर और समयबद्ध सुविधाएं मिलने की जरूरत है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।