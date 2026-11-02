{"_id":"6ae85534e67c674a6201fd28","slug":"video-fighting-from-treatment-to-investigation-in-sitapur-district-hospital-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में जिला अस्पताल में इलाज से लेकर जांच तक मारामारी, मरीजों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर में जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ के बीच इलाज से लेकर जांच तक की व्यवस्था प्रभावित नजर आ रही है। ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं, वहीं पैथोलॉजी और अन्य जांच केंद्रों पर भी भीड़ के चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों को एक से दूसरे काउंटर तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद मरीजों को जांच कराने के लिए भी कतार में लगना पड़ रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को इस दौरान विशेष परेशानी उठानी पड़ रही है। कई मरीजों का काफी समय पर्चा बनवाने, डॉक्टर को दिखाने और जांच की प्रक्रिया पूरी करने में बीत रहा है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में भीड़ के चलते समय पर उपचार और जांच कराना मुश्किल हो रहा है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को बेहतर और समयबद्ध सुविधाएं मिलने की जरूरत है।

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