VIDEO: कन्हैया मित्तल के भजनों पर देर रात तक झूमे श्याम भक्त, ‘यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे’ से गूंजा पंडाल

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लखदातार परिवार मासिक कीर्तन वालों की ओर से आयोजित श्री श्याम महोत्सव में सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से समां बांध दिया। खाटू श्याम और भगवान श्रीराम की भक्ति में डूबे भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। कन्हैया मित्तल ने अपने चर्चित अंदाज में ‘यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे’ भजन प्रस्तुत किया तो पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में कन्हैया मित्तल ने एक के बाद एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उनके साथ सीतापुर के नवोदित भजन गायक राघव माधव ने भी अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। देर रात तक चले इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान नैमिष हनुमानगढ़ी के महंत पवन दास, यतीन्द्र अवस्थी, अचिन मेहरोत्रा, सागर गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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