सीतापुर: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार चचेरे भाइयों की मौत, हादसे के समय नहीं लगाया था हेलमेट
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 02 Nov 2026 06:55 PM IST
सार
पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दोनों भाइयों की मौत हो गई। दोनों ने हादसे के समय हेलमेट नहीं पहना हुआ था। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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विस्तार
सीतापुर जिले के रेउसा में सोमवार को तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसे के समय दोनों भाइयों ने हेलमेट नहीं लगाया था। वहीं, पिकअप भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गई।
थानगांव के रंगवा लोनियनपुरवा निवासी सुशील (25) अपने चचेरे भाई सूरज (17) के साथ बाइक से अपनी ननिहाल गोधनी सरैया जा रहे थे। पल्हरी गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप की बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई।
उधर बाइक में टक्कर मारने के बाद पिकअप भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गई। पुलिसकर्मियों ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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थानगांव के रंगवा लोनियनपुरवा निवासी सुशील (25) अपने चचेरे भाई सूरज (17) के साथ बाइक से अपनी ननिहाल गोधनी सरैया जा रहे थे। पल्हरी गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप की बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई।
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उधर बाइक में टक्कर मारने के बाद पिकअप भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गई। पुलिसकर्मियों ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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