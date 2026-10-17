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नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर शोहरतगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च

संदीप कुमार मिश्र

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:59 AM IST







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शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और त्योहारों के मद्देनजर की गई तैयारियों की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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