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वन बॉन्ड-वन सैलरी की मांग के समर्थन में मेडिकल छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:54 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:54 AM IST







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माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय में शुक्रवार को नेशनल मेडिकल ऑर्गनाइजेशन (एनएमओ) के सदस्य एमबीबीएस छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने वन बॉन्ड-वन सैलरी की मांग को लेकर धरना दे रहे मेडिकल ऑफिसरों के समर्थन में मार्च निकाला। उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर खेद जताया। ... और पढ़ें

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