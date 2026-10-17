महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण का संदेश लेकर निकली स्कूटी रैली

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मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस लाइन परिसर से महिला पुलिस कर्मियों की स्कूटी रैली निकाली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना है।

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