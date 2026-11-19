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शामली में मकान में लगी भीषण आग, मां और दो बेटियों की मौत

Sharukh Khan

Updated Thu, 19 Nov 2026 08:19 AM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 08:19 AM IST







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यूपी के शामली में दर्दनाक हादसा हो गया। बुधवार देर रात एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से मां और दो बेटियों की मौत हो गई। रात में सोते समय यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ... और पढ़ें

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