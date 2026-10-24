{"_id":"6adce00da5e86be7b204df83","slug":"video-women-danced-to-the-beats-of-dandiya-and-livened-things-up-with-film-songs-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"डांडिया की धुन पर थिरकीं महिलाएं, फिल्मी गीतों पर मचाई धूम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर। श्रीराम जानकी संस्था की ओर से सिटी पार्क में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने फिल्मी गीतों की धुन पर डांडिया कर खूब धूम मचाई। रंग-बिरंगी रोशनी और संगीत के बीच महिलाओं ने उत्साह के साथ नृत्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम अरविंद कुमार की पत्नी सौम्या राज और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर की पत्नी सोनिया राठौर ने मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर किया। इसके बाद डांडिया की शुरुआत हुई। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में डांडिया खेलकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस दौरान भक्ति गीतों ने भी माहौल को भक्तिमय बनाया। सुरभि सरगम ने भजन प्रस्तुत कर सभी को भावविभोर किया। कार्यक्रम में सोनम त्रिपाठी, ममता तिवारी, प्रीति शर्मा, रूपा पांडेय, सोनल शर्मा, वर्षा अवस्थी, पूजा वर्मा, सुरभि तिवारी, रवि मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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