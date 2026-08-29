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शाहजहांपुर: तीन गोवंशीय पशुओं की मौत पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे किया जाम

Mukesh Kumar

Updated Sat, 29 Aug 2026 04:26 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 04:26 PM IST







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लिपुलेख-भिंड हाईवे पर वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के आश्वासन पर जाम खुला। पुलिस ने जेसीबी से शव हटवाकर अंतिम संस्कार कराया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ... और पढ़ें

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