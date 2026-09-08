{"_id":"6a9fd99423659e57660b7f9c","slug":"khannaut-river-flood-water-enters-homes-ndrf-moves-60-people-to-relief-camps-in-shahjahanpur-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर में बाढ़: घरों में घुसा खन्नौत नदी का पानी, एनडीआरएफ ने 60 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में खन्नौत नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। लोधीपुर में घरों में पानी घुसने के बाद एनडीआरएफ ने मोटरबोट की मदद से 12 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालकर एनटीआई स्कूल में बनाए गए शरणालय में पहुंचाया। यहां करीब 60 बाढ़ प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। कुछ परिवार घरों में ताला लगाकर रिश्तेदारियों में चले गए हैं। विज्ञापन

रविवार रात में हुई तेज बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ा। लोधीपुर, ख्वाजा फिरोज और छोटी बिसरात में पानी घरों तक पहुंच गया। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मोटरबोट से रेस्क्यू अभियान चलाया। लोधीपुर में 12 परिवारों को सुरक्षित निकालकर शरणालय पहुंचाया गया। प्रशासन के मुताबिक शरणालय में करीब 60 लोग रह रहे हैं। यहां टेंट और बेड लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावितों के लिए खाना-पानी की व्यवस्था भी की गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन