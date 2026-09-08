शाहजहांपुर: तहसील में एसडीएम सदर और अधिवक्ताओं में विवाद, चैंबर के बाहर धरने पर बैठे वकील

शाहजहांपुर की तहसील सदर में मंगलवार को एसडीएम सदर और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि एसडीएम ने अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे अधिवक्ताओं को चैंबर से बाहर कर दिया। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने एसडीएम के चैंबर के बाहर धरना शुरू कर दिया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया।

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अधिवक्ताओं के अनुसार, वे अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम सदर से मिलने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इसी दौरान एसडीएम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें चैंबर से बाहर जाने के लिए कहा। विज्ञापन



अधिवक्ता रज्जन बाबू मिश्रा ने एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उनके आचरण की जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं के अनुसार, वे अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम सदर से मिलने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इसी दौरान एसडीएम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें चैंबर से बाहर जाने के लिए कहा।अधिवक्ता रज्जन बाबू मिश्रा ने एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उनके आचरण की जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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