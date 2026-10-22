शाहजहांपुर: ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान एक घायल

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शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। सीओ सदर शुभम वर्मा के मुताबिक बृहस्पतिवार तड़के पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। पीछा करने पर एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पीलीभीत निवासी बिंदु के दाहिने पैर में गोली लगी। प्रतापगढ़ निवासी रोहित सरोज को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने दो अक्तूबर की रात ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करना कबूल किया है।

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