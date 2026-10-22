शाहजहांपुर: इंटरलॉकिंग प्लांट से ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक घायल

पुलिस टीम पर की फायरिंग

पीछा करने पर एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र के भड़ारी गांव निवासी बिंदु के दाहिने पैर में गोली लग गई। वहीं, प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा थाना क्षेत्र के काच्छा सुकुलपुर गांव निवासी रोहित सरोज को भी गिरफ्तार कर लिया गया।



दो अक्तूबर की रात दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस ने घायल बिंदु को सीएचसी निगोही पहुंचाया, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली दो अक्तूबर की रात ग्राम गुरगांव स्थित इंटरलॉकिंग प्लांट से चोरी की गई थी। इस मामले में निगोही थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।