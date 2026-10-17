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शाहजहांपुर: रेलवे कॉलोनी की बदहाली पर रेलकर्मियों ने किया प्रदर्शन; देखें वीडियो
शाहजहांपुर में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन ने शनिवार को रेलवे कॉलोनी की बदहाली पर आईओडब्ल्यू कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने एक सप्ताह में समाधान का लिखित आश्वासन दिया है। शाखा सचिव शिवकुमार सक्सेना के नेतृत्व में रेलकर्मियों ने आईओडब्ल्यू ओपी शर्मा का घेराव कर बदहाली पर नाराजगी जताई। एनआरएमयू के सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र त्यागी ने आवासों में टूटे फर्श, टाइल्स की कमी, पानी की टंकियों के अभाव और जलभराव जैसी समस्याएं गिनाईं। सक्सेना ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में समाधान न होने पर यूनियन दोबारा बड़ा आंदोलन करेगी।
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