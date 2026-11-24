{"_id":"6b0568e5c6ec53b801086486","slug":"video-one-side-of-the-road-at-town-hall-is-closed-due-to-excavation-work-in-shahjahanpur-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: टाउनहाल में सड़क पर खोदाई से एक साइड बंद, आवागमन हुआ दूभर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के टाउनहाल इलाके में सड़क पर खोदकर काम कराए जाने से मंगलवार को लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर पहले से कोई अलर्ट या सूचना नहीं दी गई थी। इसके चलते वाहन चालकों को अचानक रास्ते में अवरोध का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते जाम जैसी स्थिति बन गई। इस सड़क पर दिनभर कई स्थानों पर निर्माण और अन्य कार्य चलते रहे। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को निकलने में काफी दिक्कत हुई। कई बार वाहनों की लंबी कतार लगने से लोगों को इंतजार करना पड़ा। जरूरी काम से निकले लोग भी जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सड़क पर काम शुरू कराने से पहले यातायात व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। यदि पहले से सूचना और वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था होती तो लोगों को इस परेशानी से बचाया जा सकता था।

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