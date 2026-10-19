{"_id":"6ad60014f872298c9407c708","slug":"video-bizarre-tactic-to-scare-away-monkeys-in-shahjahanpur-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: बंदरों को भगाने की अजब तरकीब, गांव में भालू बनकर घूम रहा किशोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में बंदरों के आतंक से परेशान गुरगवां गांव के लोगों ने उन्हें भगाने का अनोखा तरीका निकाला है। ग्रामीणों ने जंगली भालू जैसी पोशाक मंगवाई और एक किशोर को पहना दी। पोशाक पहने किशोर को देखते ही बंदर डरकर भागने लगते हैं। ग्रामीणों की यह तरकीब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

... और पढ़ें