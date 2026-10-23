महुली क्षेत्र में छह प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन

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महुली क्षेत्र में बची हुई दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। डीजे की धुन पर झूमते हुए युवा प्रतिमाओं को लेकर नदियों तक पहुंचे और विसर्जन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। क्षेत्र में करीब छह प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

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