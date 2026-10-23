पुलिस गेस्ट हाउस का हुआ लोकार्पण

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पुलिस लाइन में नवनिर्मित पुलिस गेस्ट हाउस के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन एवं फीता काटकर उद्घाटन किया गया। एसपी संदीप कुमार मीना ने एडीजी श्रीराम कुमार का स्वागत किया। एडीजी ने गेस्ट हाउस की भव्यता एवं सुंदरता की सराहना की।

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