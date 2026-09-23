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सांसद पर हुए हमले को लेकर उबाल, सपा कार्यकर्ता डीएम और एसपी से मिले

Rohit Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 01:14 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 01:14 PM IST







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सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद पर शुक्रवार की रात बखिरा कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव से नाराज सपा कार्यकर्ता शनिवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किए। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहाकि यह हमला साजिश के तहत कराया गया है, उपद्रवी उनकी हत्या करना चाह रहे थे। ... और पढ़ें

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